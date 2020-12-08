ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Академик РАН Камалов рассказал, когда можно будет говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в России

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Академик РАН Камалов рассказал, когда можно будет говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в России
COVID-19, pixabay.com

Академик РАН, директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов заявил, что говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в РФ можно будет только при снижении ежесуточного числа заболевших хотя бы в течение недели.

По словам Армаиса Камалова, если тенденция по снижению количество зараженных коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации будет сохраняться в течение недели или 10 дней, то можно будет говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в стране.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 тысячи ниже, чем накануне. 

ЕТ

В мире

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью