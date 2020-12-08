Академик РАН Камалов рассказал, когда можно будет говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в России
8 декабря 2020, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Академик РАН, директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов заявил, что говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в РФ можно будет только при снижении ежесуточного числа заболевших хотя бы в течение недели.
По словам Армаиса Камалова, если тенденция по снижению количество зараженных коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации будет сохраняться в течение недели или 10 дней, то можно будет говорить о спаде заболеваемости COVID-19 в стране.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 тысячи ниже, чем накануне.
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