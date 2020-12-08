«МонАрх» Амбарцумяна, ведя стройку без разрешений, попал под административное дело

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8 декабря 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Николай ХАЛИМОВ ]

Фото: личный архив

В конце ноября мы выпустили журналистское расследование «Компания «МонАрх» С. Амбарцумяна и её влияние на экологию Новой Москвы». И на начало зимы уже есть отклики и новости, но прежде напомним читателям, о чём было наше расследование.

Однажды жители поселения Марушкинское в Новой Москве проснулись и обнаружили у себя под боком стройку. Начали выяснять и с удивлением обнаружили, что всё законно – все жители побывали на публичных слушаньях и согласовали проект строительства… домостроительного комбината. Это очень странно, подумали жители, у нас и так тут не заповедник, мягко говоря - рядом «Внуково» с выбросами продуктов сгорания авиационного топлива, сверхнормативное шумовое воздействие, электромагнитное излучение радиолокационных станций и оживлённая трасса - Боровское шоссе.

Жители пошли в местную администрацию к главе С.В. Вечкилеву, а он им – вот же ваши подписи и даже предложения! Жители своих подписей не узнали и написали заявление о преступлении - подделке протокола публичных слушаний - в полицию. Участковый уполномоченный МО МВД России «Московский» УВД по Троицкому и Новомосковскому АО города Москвы капитан полиции Царев Р.В. провел проверку и… отказал заявителям в возбуждении уголовного дела.

После этого правового беспредела пострадавшие жители поселения Марушкинское создали инициативную группу и выяснили, что строит домостроительный комбинат «Группа компаний «МонАрх» Сергея Амбарцумяна, который с июля 2003 года по ноябрь 2007 года работал заместителем руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы.

Домостроительные комбинаты относятся к объектам III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека. Прежде всего опасность представляет цементная пыль, которая оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути, вызывающее их воспаление, рост онкологических заболеваний, приводит к бронхиту, пневмокониозам, силикатозам. Защитная зона для объектов III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека составляет 300 метров. В поселение Марушкинское – нет и 10.

Кроме этого, жители выяснили, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение только на строительство КПП и ограждения, однако стройка капитальных строений ведется вовсю на всей территории, уложен армированный каркас, фундамент комбината залит бетонной основой. После жалоб инициативной группы Мосгосстройнадзор провел выездную проверку, зафиксировал строительство объекта капитального строительства без разрешения на строительство и возбудил в отношении застройщика - ООО «Комбинат Инновационных Технологий МонАрх» административное производство по ч. 1 ст. 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Тем временем стройка не прекращается ни на час.

Недавно исследовательским комитетом «Экосоциология» Российского общества социологов (РОС) в Марушкино был проведен социально-экологический опрос жителей поселения по теме строительства бетонного завода ГК "МонАрх". По результатам опроса подавляющее большинство жителей, а именно 96,3%, оказалось категорически против данного строительства.

После продолжительных акций протеста, многочисленных жалоб и запросов в полицию и прокуратуру господин Амбарцумян снизошёл для общения с жителями поселения Марушкинское, клятвенно пообещав ответить на все интересующие вопросы.

Вот лишь несколько эпизодов из этого общения:

Жители Марушкино: На основании последних ответов на наши обращения компания «Монарх» получила разрешение на строительство ограждения и КПП. Вы же активно заливаете фундамент…

Амбарцумян: Это временное сооружение… Почему фундамент не может быть временным сооружением?

Жители Марушкино: Фундамент не является временным сооружением…

Амбарцумян: Я не обязан никому ничего доказывать. Для этого есть власти…

Жители Марушкино: В Вашем ответе депутату Головченко вы информируете, что получена государственная экспертиза на строительство завода. Вот Ваша подпись. После проверки выяснилось, что это разрешение на строительство забора и КПП. Как Вы это прокомментируете?

Амбарцумян: Мне принесли, я подписал. Может я не то подписал. Для этого есть проверяющие организации.

Жители Марушкино: Вы строите завод без разрешения на строительство…

Амбарцумян: Неужели Вы думаете, я не получу разрешение на строительство?

Жители Марушкино: Так есть результаты экологической экспертизы или нет? Покажите их…

Амбарцумян: Ну нет их сейчас… ну и что… Я не собираюсь Вам ничего показывать…

Жители Марушкино: Почему нет разрешительной документации?

Амбарцумян: Нет проекта транспортной логистики. Нас не выпускают с экспертизы. Официально документы не выдают…

Кстати говоря, жители Марушкино в соцсетях выдвинули версию, почему МонАрх, до этого всячески игнорируя общение с жителями, вдруг согласился на встречу с инициативной группой: «Поступила информация о том, что планируется визит мэра Собянина на строительную площадку завода. Цель визита - торжественная закладка капсулы. На фото стройплощадки можно увидеть подготовленный постамент со ступенями и отверстием для закладки капсулы».

Но, увы, встреча прошла не так, как хотелось «МонАрху». Амбарцумян хотел умиротворить обеспокоенных жителей, но, так как ни одного разрешительного документа из тех, что он якобы получил, «МонАрх» предоставить не смог, то и жители ещё раз убедились в своей правоте - строительство завода необходимо срочно остановить.

«АН» предлагают господину Абрацумяну попробовать объясниться еще раз и не пытаться скрыть от Правительства Москвы, общественных организаций и жителей города реальные и опасные проблемы в связи со строительством, без разрешений контрольных органов, опасного для экологии Новой Москвы бетонного завода на территории поселения Марушкинское.

В целях недопущения усугубления экологических проблем в Новой Москве редакция «АН» приняла решение провести Круглый стол по проблеме строительства бетонного завода в поселении Марушкинское. Мероприятие пройдет 10.12.2020 в 17.30 (Москва, Неглинная, 18). Мы приглашаем на него лично господина Абрацумяна, депутатов, общественных деятелей и представителей инициативной группы жителей поселения Марушкинское. Соответствующие приглашения редакция направит всем заинтересованным сторонам.