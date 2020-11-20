Компания «МонАрх» С. Амбарцумяна и её влияние на экологию Новой Москвы

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20 ноября 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели», Николай ХАЛИМОВ ]

Фото: cоцсети

Жители поселения Марушкинское (8.5 тыс. чел.) — муниципального образования в северо-западной части Новомосковского административного округа города Москвы, с началом пандемии коронавируса не смогли воспользоваться уникальным шансом насладиться «побочным» эффектом локдауна - снижением нагрузки на окружающую среду.

Нет, самолеты из «Внуково» поначалу летать почти перестали, а, следовательно, выбросы загрязняющих атмосферный воздух продуктов сгорания авиационного топлива и сверхнормативное шумовое воздействие сошли на нет, хотя электромагнитное излучение радиолокационных станций (РЛС) аэропорта имени А. Н. Туполева никуда не делось.

И Боровское шоссе в начале самоизоляции немного попритихло (Московский Роспотребнадзор установил на этой магистрали, в ноябре 2019 года, превышение допустимых норм шума), но мы не об этих «плодах» пандемии говорим. Дело в том, что во время нарастания эпидемиологической опасности и, соответственно, действия ограничения властей на проведение массовых и публичных мероприятий (Указ мэра города Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении мер повышенной готовности»), Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ТиНАО организовала, совместно с администрацией поселения Марушкинское (глава администрации - С.В.Вечкилев), публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: город Москва, ОНО «ОПХ «Толстопальцево» (кадастровый № 50:26:0170908:16). Экспозиция проводилась с 27 февраля по 06 марта 2020 года, а сами публичные слушания состоялись 16 марта.

Нас не удивляет игнорирование чиновниками ТиНАО указа прямого действия мэра Москвы Сергея Собянина, не допускающего иных толкований. Для такого демонстративного неподчинения наверняка нашлись какие то стимулы. И это не обязательно коррупция – просто погуглите «Группа компаний «МонАрх» Сергея Амбарцумяна». Хотя никакие стимулы, конечно, не могут оправдать чиновников за незаконное размещение на вверенной им территории опасных производств, что однозначно приведет к появлению на карте Москвы и ближайшего Подмосковья ещё одной зоны экологического бедствия.

Мы не ждали чуда. Конечно, закостенелость и полное отсутствие понимания принципов устойчивого развития и декарбонизации экономики немного расстраивает, но других чиновников у нас для вас нет. Поэтому давайте поговорим понятным им языком, языком закона, ведь кроме указа мэра, походя, но грубо, было попрано все действующее законодательство, включая, конечно, Конституцию.

Итак, что там собрались стоить, по адресу: город Москва, ОНО «ОПХ «Толстопальцево», кадастровый № 50:26:0170908:16?

28 ноября 2019 года Градостроительно - земельная комиссия Москвы принимает решение о предоставлении ООО «Комбинат Инновационных Технологий МонАрх» (ОГРН 1117746010140, ИНН 7714827906) земельного участка площадью 24,8 га, по уже указанному нами выше адресу, в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов для целей строительства роботизированного завода (включающего технологию производства сверхкрупногабаритных бетонных конструкций) в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ.

Подпункт 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ гласит: «Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации».

Окружная комиссия «проводит», в разгар самоизоляции, публичные слушания. Из опубликованного протокола об успешно «прошедших» публичных слушаниях жители поселения Марушкинское узнали о фактах фальсификации их подписей. Подача в МО МВД России «Московский» города Москвы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве заявлений о преступлении с требованиями возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) привела лишь к вынесению незаконного отказа в возбуждении уголовного дела без изучения материалов слушаний и назначения экспертиз.

Проводивший проверку участковый уполномоченный МО МВД России «Московский» УВД по Троицкому и Новомосковскому АО города Москвы капитан полиции Царев Р.В. при проведении проверки ограничился лишь ответом администрации поселения Марушкинского о том, что в Префектуре проводится служебная проверка по изложенным в заявлении фактам о преступлении и разъяснил заявителям порядок обращения с претензией в Префектуру ТиНАО, заметив, что при несогласии с полученным ответом можно обращаться в суд. Т.е. по сути, пишут жители поселения Марушкинское в жалобе Прокурору Новомосковского административного округа города Москвы Левченко О.В., «из-за неграмотной организации раскрытия преступления и халатного отношения участкового к своим должностным обязанностям нарушаются наши законные права.

В частности, не были истребованы из Префектуры ТиНАО, запрашиваемые нами в заявлении о преступлении, документы и информация:

журналы регистрации участников собрания;

аудио и видеозаписи проведения собрания;

листы замечаний и предложений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу «ОПХ «Толстопальцево»;

антикоррупционное заключение по данному проекту;

Лицо причастное к совершению преступления, на которое мы конкретно указывали в своем заявлении, а именно, председатель Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы Набокин Д.В, не опрашивался при проведении проверки. Оценка его действиям участковым не дана.

Не предпринято никаких мер к установлению иных лиц причастных к совершению преступления.

К тому же, мы лично в ходе проверки не опрашивались, объяснения у нас также никем не отбирались.

Проверка вообще не проведена по обстоятельствам, изложенным в нашем заявлении о преступлении.

Учитывая вышеизложенное, есть основания полагать, что участковый уполномоченный МО МВД России «Московский» УВД по Троицкому и Новомосковскому АО г. Москвы капитан полиции Царев Р.В покрывает незаконные преступные действия должностных лиц Префектуры ТиНАО. Зная требования закона, имея реальную возможность выполнить свои должностные обязанности, участковый не предпринял никаких действий, лишив нас права на защиту со стороны государства на основании полных и объективных собранных данных».

Несмотря на негативный результат взаимодействия с силами правопорядка, инициативная группа жителей поселения Марушкинское, выступающая против строительства в черте населённого пункта, в непосредственной близости от жилых домов (ул. Ивана Болотникова), школы 2057 (ул. Липовая аллея, 6) и детского сада (ул. Липовая аллея, 7А) опасного для здоровья граждан и экологии домостроительного комбината, включающего технологию производства сверхкрупногабаритных бетонных конструкций, продолжила «копать» и выяснила, что:

- Заключение Федерального агентства воздушного транспорта о согласовании строительства объекта «Технополис модульного домостроения» выдано с грубыми нарушениями норм федерального законодательства и процедуры выдачи подобных заключений. Согласование должно осуществляться только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, которого у МонАрха нет.

- В Мосгосстройнадзор с заявлением о выдаче разрешений на строительство застройщик не обращался, экспертиза проектной документации не проводилась, уведомление о начале строительства в Комитет не поступало.

В данный момент на объекте произведена укладка фундаментного основания под одно строение, путем укладки армированного каркаса и заливки бетонной основой (смесью). Кроме того, фундамент объекта инфраструктуры представляют собой монолитные железобетонные плиты.

Связь сооружения с массивом грунта осуществляется через фундамент, является прочной и обеспечивает общую устойчивость и жесткость конструкций, перемещение рассматриваемых объектов невозможно без ущерба назначению и изменения основных характеристик, что свидетельствует о капитальности строений.

Из информационного щита (см. фото) совершенно непонятно - что за объект строится.

В случае завершения строительства и запуска производства, главная угроза - воздействие цементной пыли, которое оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути, вызывающее их воспаление, рост онкологических заболеваний, приводит к бронхиту, пневмокониозам, силикатозам.

Кроме этого, уровень заболеваемости коронавирусом (и новыми вирусами) напрямую связан с уровнем загрязнения атмосферы, так как вирус быстрее распространяется с частицами пыли.

Понимая, что на уровне префектуры и даже округа правды не найти, инициативная группа жителей поселения Марушкинское обратилась с жалобой к Председателю Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антосенко О.Д. в которой документально указала, что ООО «Комбинат Инновационных технологий – МонАрх» производит строительство домостроительного комбината по адресу «ОПХ «Толстопальцево» без оформленного в установленном порядке разрешения на строительство и просит провести проверку изложенных фактов на предмет соблюдения градостроительного законодательства, принять исчерпывающие меры реагирования и возбудить дело об административном правонарушении в отношении ООО «Комбинат Инновационных технологий – МонАрх» по ст. 9.5 КоАП РФ.

Жалоба на незаконное строительство объекта III класса опасности на расстоянии менее 120 метров от жилой застройки отправлена также руководителю Управления Роспотребнадзора по Москве Андреевой Е.Е. в которой указано, что МонАрх осуществляет строительство домостроительного комбината - роботизированного завода (включающего технологию производства сверх-крупногабаритных бетонных конструкций). В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ относится к объектам III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Согласно п. 7.1.4 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативная санитарно-защитная зона для объектов III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека составляет 300 метров.

Между тем, вопреки требованиям пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 2.5 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ООО «Комбинат Инновационных технологий – МонАрх» начало возведение объекта III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека на расстоянии менее 120 м. от жилой застройки (жилого дома).

Учитывая явную заинтересованность в проекте администрации поселения Марушкинское, префектуры ТиНАО города Москвы и муниципальных депутататов, бездействие со стороны правоохранительных, надзорных и контрольных органов, жители поселения Марушкинское обратились с заявлением о циничном попрании конституционных прав граждан, а именно статьи 42 Конституции РФ (Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением) к депутату Государственной думы, избранному по избирательному округу 0202 (Новомосковский – город Москва) Рашкину В.Ф. с просьбой оказать содействие в области защиты конституционных экологических и информационных прав граждан, и предотвратить их грубейшее нарушение, направив соответствующие запросы в Мосгосстройнадзор с просьбой провести проверку по факту ведения строительных работ без разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером 50:26:0170908:16 и потребовать остановить строительные работы до момента получения разрешения на строительство в установленном порядке.

Отдельно хотелось бы отметить позицию депутата Московской городской Думы Головченко В. В. избранному по избирательному округу номер 39, куда входит поселение Марушкинское. Тем более что он председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям и член фракции постоянного депутатского объединения «Моя Москва», члены которой, как известно, избирались при поддержке правящей партии «Единая Россия».

Видимо, исходя из «инновационного развития», услышав название домостроительного комбината от МонАрха «Технополис модульного домостроения», он полюбил его сразу и безоговорочно. Запросы в прокуратуру и в компанию ему, под напором местных жителей, сделать таки пришлось, а в ожидании ответов он продолжал увещевать своих избирателей о том, что МонАрх построит завод - торжество инноваций и робототехники. Например, загорелась свалка на территории бывшего опытно-производственного хозяйства Толстопальцево, рядом со стройкой. Депутат пишет в соцсетях: «МонАрх, чья техника сейчас помогает бороться с последствиями поджога. В отличие от тех, кто «хозяйничал» здесь долгое время и так активно не хотел никого пускать, эти ребята дали бесплатно свою технику и бок о бок помогают тушить и убирать за другими. Для меня это один из маркеров честного бизнеса. Такие обычно не обманывают, когда говорят про безвредность своего производства».

На что в комментариях ему тут же отвечают избиратели: «Компания ведет незаконную стройку, не имея даже согласованного проекта, одного этого достаточно, чтобы стало все понятно с их «честным бизнесом».

Поняв, что их «территориальный» депутат Головченко В. В. не собирается ссориться с МонАрхом, жители поселения пишут жалобу депутату Московской городской Думы по избирательному округу № 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый) Тарасову П. М., в которой просят сделать депутатский запрос прокурору города Москвы по факту подделки Протокола № 103/6 публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу ОНО «ОПХ «Толстопальцево».

Около 10 неравнодушных жителей пишут депутату, что протокол сфальсифицирован, под номером таким то указаны их фамилии, хотя ни в каком собрании они участия не принимали и подписи своей об одобрении Проекта нигде не ставили.

«Всё, что имели жители района, будет безвозвратно утеряно из-за бизнесменов, для которых проблемы населения не имеют никакого значения, - пишут жители Марушкино на сайте Change.org. - Почему ради таких бизнесменов должны страдать простые люди, которые составляют основную часть нашей страны. Многие жители покупали земельные участки, квартиры и строили дома за счет кредитных денежных средств. Такие производства должны находиться за пределами жилой зоны.

Мы, жители Марушкино, требуем запретить строительство промышленного завода сверхкрупноразмерных бетонных конструкций на земельном участке 50:26:0170908:16 в Марушкино, перенести строительство завода на территорию удаленную от жилых районов».

Этой публикацией «АН-онлайн» начинает журналистское расследование данной темы. Мы планируем связаться с координаторами инициативных групп и общественных объединений Новой Москвы и получить мнение Правительства Москвы и Генеральной Прокуратуры РФ относительно изложенных в статье фактов грубейших нарушений конституционных, экологических и информационных прав граждан.

«АН-онлайн» будут следить за развитием ситуации.