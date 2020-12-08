Нилов сообщил, что парламентарии внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря

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8 декабря 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ярослав Нилов, Телеграм

фото: pixabay.com

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Новым законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс РФ, чтобы новогодние каникулы были 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря, при этом общее количество каникул сохраняется.

В пояснительной записке уточняется: "Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами". Ранее Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря.

В настоящее время новогодние каникулы установлены 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. Несколько регионов установят в 2020 году 31 декабря выходным днем, в том числе Белгородская область, Волгоградская и Костромская области, Камчатка.

"Компромисс сейчас очень нужен", - считает Нилов, так как, по его мнению, "Предновогодние споры по поводу праздников, их длительности и целесообразности такой регулярной "кучности" выходных каждый год нервируют и страну в целом, и регионы. Отсюда и вынужденная самодеятельность в решениях руководства каждого отдельного взятого субъекта огромной страны".