Власти Белгородской области решили сделать 31 декабря выходным днем

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2 декабря 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 31 декабря 2020 года выходным днем. Белгородская область - первый российский регион, объявивший последний день года нерабочим днем.

Врио главы региона Вячеслав Гладков подписал соответствующие документы.

Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий поручено организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года, в работникам подразделений предоставить другой день отдыха — 31 декабря 2020 года.