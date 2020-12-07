Санитарные правила работы школ и детсадов в условиях коронавируса продлены до 2022 года
7 декабря 2020, 22:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса до 1 января 2022 года.
Согласно документу, к основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий, составление особого расписания, а также так называемый фильтр – термометрия детей и взрослых и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.
Действующие сейчас санитарные правила были приняты в конце июня 2020 года и в предыдущей редакции действовали до 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что Анна Попова призвала регионы к жесткому контролю за соблюдением мер эпидбезопасности.
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