Власти Саратовской области решили вернуть старшеклассников за парты
7 декабря 2020, 19:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: vzsar.ru
В Саратовской области с 9 декабря возобновляется обучение в школах и других учебных заведениях в очном формате. Такое решение принял региональный оперштаб.
Глава регионального правительства Роман Бусаргин отметил, что была тщательно проанализирована статистика по заболеваниям среди учеников и педагогов. По его словам, на сегодняшний день нет оснований для сохранения дистанционного обучения. Тем не менее, санитарные правила продолжают действовать.
Наряду с этим решением в Саратовской области введены новые ограничения по коронавирусу. С 8 декабря начнут действовать запрет на проведение корпоративов и правила допуска на ледовые катки и лыжные базы.
Ранее сообщалось, что власти Самарской области решили ужесточить режим ограничений в регионе.
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