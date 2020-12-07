Власти Саратовской области решили вернуть старшеклассников за парты

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7 декабря 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vzsar.ru

Фото: сайт Минпросвещения РФ

В Саратовской области с 9 декабря возобновляется обучение в школах и других учебных заведениях в очном формате. Такое решение принял региональный оперштаб.

Глава регионального правительства Роман Бусаргин отметил, что была тщательно проанализирована статистика по заболеваниям среди учеников и педагогов. По его словам, на сегодняшний день нет оснований для сохранения дистанционного обучения. Тем не менее, санитарные правила продолжают действовать.

Наряду с этим решением в Саратовской области введены новые ограничения по коронавирусу. С 8 декабря начнут действовать запрет на проведение корпоративов и правила допуска на ледовые катки и лыжные базы.

Ранее сообщалось, что власти Самарской области решили ужесточить режим ограничений в регионе.