Власти Самарской области решили ужесточить режим ограничений в регионе

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7 декабря 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: togliatti24.ru

Фото: сайт МВД

В Самарской области региональный штаб запретил проводить новогодние корпоративы. Причем, как в точках общепита, так и на рабочем месте.

Согласно нововведению, все магазины должны следить за количеством покупателей у них на точках – их должно быть не больше, чем один человек на 4 квадратных метра. На фуд-кортах торговых центров будут обслуживать только за столиками с использованием электронного меню чтобы не создавать очередь в кассу.

Ужесточены ограничения и для лиц старше 65 лет – им запретили посещать бассейны, фитнес-клубы, театры и другие развлекательные учреждения. Также власти планируют заблокировать им транспортные социальные карты, но этот вопрос будет проработан дополнительно с представителями общественных организация и транспортных компаний.

Дополнительно будет решаться вопрос о переводе 30% сотрудников на дистанционку. Этот вопрос проработают с руководителями стратегических предприятий.

Ранее сообщалось, что жителям Адыгеи рекомендовали провести новогоднюю ночь в кругу семьи.