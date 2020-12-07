Жителям Адыгеи рекомендовали провести новогоднюю ночь в кругу семьи
7 декабря 2020, 15:28[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний назвал ситуацию с коронавирусом напряженной и сообщил, что в преддверии новогодних праздников необходимо усилить контроль за выполнением ограничительных мер.
Главный санитарный врач региона отметил, что жителям республики лучше остаться дома в новогоднюю ночь из-за роста числа зараженных коронавирусом.
Также власти Адыгеи отменили все банкеты и запретили корпоративы, в том числе и на новогодние праздники. В региональном оперштабе сообщили, что все рестораны и кафе будут работать как организации общепита до 23 часов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года.
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