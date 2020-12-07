ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Жителям Адыгеи рекомендовали провести новогоднюю ночь в кругу семьи

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Жителям Адыгеи рекомендовали провести новогоднюю ночь в кругу семьи
Фото: Pixabay

Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний назвал ситуацию с коронавирусом напряженной и сообщил, что в преддверии новогодних праздников необходимо усилить контроль за выполнением ограничительных мер.

Главный санитарный врач региона отметил, что жителям республики лучше остаться дома в новогоднюю ночь из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Также власти Адыгеи отменили все банкеты и запретили корпоративы, в том числе и на новогодние праздники. В региональном оперштабе сообщили, что все рестораны и кафе будут работать как организации общепита до 23 часов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года.

ДВа

В мире

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

Североатлантический альянс сделал России новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью