Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года
7 декабря 2020, 11:14[ «Аргументы Недели» ]
Празднование Нового года в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции должно быть в первую очередь безопасным, напоминает Роспотребнадзор. Лучше не посещать корпоративы и провести праздничные каникулы дома с семьей.
"Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - говорится в сообщении. Во время походов по магазинам не стоит забывать о защитных масках и социальной дистанции.
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку они плохо сказываются на здоровье россиян, а также негативно влияют на экономику.
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