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Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года
Новый год, фото: pixabay.com

Празднование Нового года в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции должно быть в первую очередь безопасным, напоминает Роспотребнадзор. Лучше не посещать корпоративы и провести праздничные каникулы дома с семьей.

"Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий", - говорится в сообщении. Во время походов по магазинам не стоит забывать о защитных масках и социальной дистанции.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку они плохо сказываются на здоровье россиян, а также негативно влияют на экономику.

НС

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