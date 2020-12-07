Новый глава «Роснано» заявил, что компания не будет забивать гвозди микроскопом

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7 декабря 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сергей Куликов. Фото: сайт "Роснано"

Новый руководитель госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов заявил, что ему «не хотелось бы забивать микроскопом гвозди, а работать на пользу для экономики через повышение эффективности нацпроектов, инвестпрограмм естественных монополий и городов».

Об этом руководитель госкорпорации сказал на церемонии представления его коллективу компании.

Представивший нового руководителя вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что президент России обозначил пять национальных целей, согласно которым необходимо настроить деятельность всех институтов развития, в том числе «Роснано».

«В ближайшее время компании необходимо сформировать рабочий сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики», – сказал он.

Куликов сообщил, что декабрь планирует посвятить знакомству с командой, партнерами и активами, а также пообещал продолжить заданный курс, усилив ряд направлений работы.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал назначение бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.