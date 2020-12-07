Новый глава «Роснано» заявил, что компания не будет забивать гвозди микроскопом

Новый руководитель госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов заявил, что ему «не хотелось бы забивать микроскопом гвозди, а работать на пользу для экономики через повышение эффективности нацпроектов, инвестпрограмм естественных монополий и городов».
Об этом руководитель госкорпорации сказал на церемонии представления его коллективу компании.
Представивший нового руководителя вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что президент России обозначил пять национальных целей, согласно которым необходимо настроить деятельность всех институтов развития, в том числе «Роснано».
«В ближайшее время компании необходимо сформировать рабочий сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики», – сказал он.
Куликов сообщил, что декабрь планирует посвятить знакомству с командой, партнерами и активами, а также пообещал продолжить заданный курс, усилив ряд направлений работы.
Ранее Алексей Пушков прокомментировал назначение бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.