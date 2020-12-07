ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Слуцкий назвал маниакальными попытки США сорвать реализацию проектов крупнейших газопроводов

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий назвал маниакальными попытки США сорвать реализацию проектов крупнейших газопроводов
Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдума РФ

США на уровне маниакального упорства пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом заявил председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, Соединенные Штаты во имя продвижения своих собственных экономических интересов «готовы размахивать санкционной дубиной».

«По сути, это настоящий государственный шантаж и террор, которые лишь прикрываются мнимыми намерениями по обеспечению безопасности европейских союзников США. Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем Европейском континенте», - считает парламентарий.

Ранее Слуцкий выразил готовность организовать визит в Крым представителям ООН.

ДВа

В мире

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

Североатлантический альянс сделал России новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью