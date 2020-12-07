Слуцкий назвал маниакальными попытки США сорвать реализацию проектов крупнейших газопроводов
7 декабря 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]
США на уровне маниакального упорства пытаются сорвать реализацию проектов по созданию крупнейших газопроводов – «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом заявил председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
По его словам, Соединенные Штаты во имя продвижения своих собственных экономических интересов «готовы размахивать санкционной дубиной».
«По сути, это настоящий государственный шантаж и террор, которые лишь прикрываются мнимыми намерениями по обеспечению безопасности европейских союзников США. Чем меньше в Брюсселе будут плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем Европейском континенте», - считает парламентарий.
Ранее Слуцкий выразил готовность организовать визит в Крым представителям ООН.
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