Слуцкий выразил готовность организовать визит в Крым представителям ООН

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Третий комитет Генассамблеи ООН «который год подряд принимает по инициативе Украины резолюцию о якобы нарушениях прав человека в Крыму».
Слуцкий считает, что на площадке ООН «возобладал предвзятый и ангажированный подход коллективного Запада и его сателлитов».
«Выводы о мифических притеснениях, нарушениях прав человека в Крыму делаются заочно, бездоказательно и голословно. Никто из «обвинителей» не был на полуострове и не владеет в действительности картиной происходящего там за годы нахождения в составе Российской Федерации», – отметил парламентарий.
Он выразил готовность оказать содействие для приезда специальной миссии ООН по установлению фактов в Крым, как только позволит общемировая эпидемиологическая ситуация.
«По итогам, уверен, традиция или инерция принятия подобных фейковых резолюций просто себя исчерпает. Поскольку все просто: утверждения о каких-то притеснениях и гонениях в Крыму не соответствуют истине», – подчеркнул Слуцкий.
Ранее постпред Крыма Мурадов раскритиковал антироссийскую резолюцию ООН.