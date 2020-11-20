Слуцкий выразил готовность организовать визит в Крым представителям ООН

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20 ноября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Третий комитет Генассамблеи ООН «который год подряд принимает по инициативе Украины резолюцию о якобы нарушениях прав человека в Крыму».

Слуцкий считает, что на площадке ООН «возобладал предвзятый и ангажированный подход коллективного Запада и его сателлитов».

«Выводы о мифических притеснениях, нарушениях прав человека в Крыму делаются заочно, бездоказательно и голословно. Никто из «обвинителей» не был на полуострове и не владеет в действительности картиной происходящего там за годы нахождения в составе Российской Федерации», – отметил парламентарий.

Он выразил готовность оказать содействие для приезда специальной миссии ООН по установлению фактов в Крым, как только позволит общемировая эпидемиологическая ситуация.

«По итогам, уверен, традиция или инерция принятия подобных фейковых резолюций просто себя исчерпает. Поскольку все просто: утверждения о каких-то притеснениях и гонениях в Крыму не соответствуют истине», – подчеркнул Слуцкий.

Ранее постпред Крыма Мурадов раскритиковал антироссийскую резолюцию ООН.