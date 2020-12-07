В Сочи сотрудники МЧС «спасли» девушку, которая закалялась в холодном море
7 декабря 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Спасатели вытащили 16-летнюю девочку-моржа, которая купалась вечером в море. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Накануне вечером спасателям поступила информация о том, что в Лазаревском районе на пляже "Бирюза" была замечена девочка, плавающая в море. Пока очевидец искал фонарь, она скрылась из виду – вероятно, ушла под воду.
Прибывшие на место сотрудники МЧС нашли девушку в море и помогли ей выбраться из воды. Она плавала в леггинсах и футболке и утверждала, что регулярно закаляется в холодной воде. Жительница города Сочи была очень удивлена тем, что ее решили "спасти".
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