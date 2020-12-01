В 138 километрах от Флориды спасли моряка, который около двух суток находился в воде

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1 декабря 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Independent

спасательный круг, pixabay.com

Моряки контейнеровоза спасли в 138 километрах от побережья Флориды жителя Соединенных Штатов, который провел в воде почти двое суток. Мужчину к тому моменту уже объявили пропавшим без вести.

Согласно последним данным, 62-летний Стюарт Би покинул мыс Кейп-Марина в Порт-Канаверал в минувшую пятницу, 27 ноября, и не вернулся назад. На следующий день его объявили пропавшим без вести, так как его родные утверждали, что он еще никогда не оставался в море на ночь.

Поисками моряка занимались патрули береговой охраны, летчики и военные. Кроме того, о случившемся сообщили торговым судам, находившимся а районе инцидента.

В воскресенье, 29 ноября, члены экипажа контейнеровоза "Анхелес" заметили человека, который находился в воде и держался за нос перевернувшегося судна. Один из моряков сообщил, что Стюарта Би удалось поднять на борт в результате осторожных маневров. Первое, что он спросил: "Какой сегодня день?". Когда он услышал ответ, начал плакать и креститься.

Позже стало известно, что он несколько дней держался за нос перевернутой лодки, пытаясь не делать никаких движений, чтобы она не ушла на глубину.