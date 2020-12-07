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Руководство Волгоградской области объявило 31 декабря выходным днем

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Волгоградской области

Руководство Волгоградской области объявило 31 декабря выходным днем
новогодний шар на елке, pixabay.com

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем, поддержав предложение руководителя Волгоградского обкома профсоюзов Татьяны Гензе.

Бочаров подчеркнул, что отдаст поручение, чтобы соответствующий нормативный акт был своевременно подготовлен. Губернатор также выразил благодарность активу Волгоградской областной организации профсоюзов за взаимодействие по решению целого ряда задач, стоящих перед регионом.

Ранее сегодня стало известно, что 31 декабря выходным днем объявили власти Костромской области.

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