Власти Костромской области решили объявить 31 декабря выходным днем

Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным в регионе. Согласно последней информации, рабочий день будет перенесен на субботу, 26 декабря.
Ситников принял вышеуказанное решение после изучения мнения жителей, профсоюзов, работодателей, а также общественных объединений региона.
Губернатор Костромской области попросил подготовить распоряжение об объявлении 31 декабря выходным. Сергей Ситников отметил, что 26 декабря дети тоже должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы их родители могли спокойно отправиться на работу.
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