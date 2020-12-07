Депутат Госдумы Нилов оценил идею Онищенко о сокращении новогодних каникул

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7 декабря 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

печенье, ель, pixabay.com

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что тема длинных новогодних каникул обсуждается каждый год, однако любая позиция подвергается критике и не находит поддержки.

Ярослав Нилов, комментируя высказывание депутата Геннадия Онищенко о том, что длинные новогодние праздники плохо сказываются на здоровье россиян и экономике страны, отметил, что различные предложения могут звучать. Однако, по словам главы комитета ГД по труду и соцполитике, очевидно, что подобных изменений в 2021 году не ожидается и россияне будут отдыхать по 10-е января включительно.

Нилов уточнил, что в вопросе новогодних каникул, какая бы идея не выдвигалась, всегда найдутся ее сторонники и противники.