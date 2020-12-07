Владимир Гутенев прокомментировал мнение Онищенко по поводу новогодних каникул
7 декабря 2020, 12:16[ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил критику Геннадия Онищенко, которой он подверг длинные новогодние каникулы.
По мнению Гутенева, в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса отдых с родными - это то, что сейчас необходимо людям, находящимся в постоянном стрессе, сообщает RT. Он согласен с Онищенко, что ухудшение здоровья у россиян может отмечаться чаще в эти дни, особенно это связано с травматизмом. Но люди уже привыкли к таким новогодним выходным, надо реже, по словам депутата, менять устоявшиеся традиции.
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку они плохо сказываются на здоровье россиян, а также негативно влияют на экономику.
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