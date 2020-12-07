В Минздраве пояснили, что дополнительные ограничения на передвижение граждан по РФ не предлагаются
7 декабря 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Министерстве здравоохранения Российской Федерации в понедельник, 7 декабря, пояснили, что не предлагают введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории страны.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что фраза главы ведомства о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами была сказана в контексте научного доклада на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее применялись в мире или могут быть использованы для управления распространением COVID-19. По его словам, вышеуказанное заявление было вырвано из контекста.
Ранее Михаил Мурашко сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения ограничения на передвижение физических лиц между субъектами и внутри них.
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