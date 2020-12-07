В России за сутки 456 человек скончались от COVID-19

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7 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

За минувшие сутки в России скончались 456 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, 76 пациентов скончались за прошедшие 24 часа в Москве, по 31 – в Санкт-Петербурге и Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали в РФ 43 597 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 28 142.