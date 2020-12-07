Губернатор Амурской области Орлов заразился коронавирусом

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7 декабря 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

У главы Амурской области подтвердился коронавирус. Об этом Василий Орлов сообщил в понедельник, 7 декабря, на своей странице в Instagram. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Орлов написал, что уходит на самоизоляцию, будет работать дистанционно, "берегите себя и будьте здоровы!"

В Амурской области вчера, 6 декабря, было выявлено 146 новых случаев COVID-2019. Область находится на 66-м месте по числу заражений коронавирусом в России.

Ранее стало известно, что популярный телеведущий Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве.