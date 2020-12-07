Аргументы Недели → Общество 13+

7 декабря 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Популярный телеведущий Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом. Врачи его состояние оценивают как средней тяжести.

Ещё 23 ноября у актёра пропало обоняние и появилась ломота в теле. А потом обнаружились и остальные симптомы вируса - сухой кашель и температура. КТ показала двустороннюю пневмонию, и тест на корону оказался положительным. Об этом сообщил канал Мash.