Популярный телеведущий Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом
7 декабря 2020, 09:08[ «Аргументы Недели» ]
Популярный телеведущий Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом. Врачи его состояние оценивают как средней тяжести.
Ещё 23 ноября у актёра пропало обоняние и появилась ломота в теле. А потом обнаружились и остальные симптомы вируса - сухой кашель и температура. КТ показала двустороннюю пневмонию, и тест на корону оказался положительным. Об этом сообщил канал Мash.
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