Эксперт в сфере технологий Рябинин объяснил, как защитить смартфон в холода

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7 декабря 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

фотография на смартфоне, pixabay.com

Эксперт в сфере технологий Дмитрий Рябинин в минувшую субботу, 5 декабря, заявил, что смартфоны плохо переносят холод и рассказал, как владельцам защитить свои гаджеты с наступлением зимы.

Особенно уязвимым для холода является аккумулятор смартфона, сообщил специалист. По словам Рябинина, емкость батареи в морозных условиях существенно снижается, вследствие чего гаджет работает меньше. Также из-за низких температур мониторинг емкости аккумулятора может работать некорректно, вследствие чего телефон способен отключиться в самый неподходящий момент.

Дмитрий Рябинин в беседе с Радио Sputnik заметил, что в холодную погоду устройство лучше держать не в сумке, а ближе к телу. Кроме того, внимательно обращаться со смартфонами желательно не только на улице, но и после возвращения в теплое помещение. Эксперт посоветовал подождать не менее получаса и лишь потом начать использовать гаджет. Это позволит предотвратить деградацию компонентов телефона и корпуса и сохранить устройство в нормальном состоянии дольше.