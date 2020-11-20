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Главред портала о гаджетах Мурзина сообщила, что темный режим экрана экономит заряд смартфона

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Главред портала о гаджетах Мурзина сообщила, что темный режим экрана экономит заряд смартфона
экран смартфона, pixabay.com

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина в беседе с журналистами сообщила, что сэкономить заряд аккумулятора можно при помощи изменения цветовой гаммы своего смартфона.

Людмила Мурзина уточнила, что в современных гаджетах есть режим защиты глаз, при котором немного меняется цветовой баланс и убирается синий цвет, а это снижает нагрузку на зрение. Что касается темного режима, то он предназначен именно для защиты аккумулятора от быстрого износа.

Эксперт в беседе с Радио Sputnik отметила, что более темный экран не только удобен для использования в темноте, но и позволяет экономить заряд телефона.

ЕТ

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