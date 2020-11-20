Главред портала о гаджетах Мурзина сообщила, что темный режим экрана экономит заряд смартфона
20 ноября 2020, 12:14[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина в беседе с журналистами сообщила, что сэкономить заряд аккумулятора можно при помощи изменения цветовой гаммы своего смартфона.
Людмила Мурзина уточнила, что в современных гаджетах есть режим защиты глаз, при котором немного меняется цветовой баланс и убирается синий цвет, а это снижает нагрузку на зрение. Что касается темного режима, то он предназначен именно для защиты аккумулятора от быстрого износа.
Эксперт в беседе с Радио Sputnik отметила, что более темный экран не только удобен для использования в темноте, но и позволяет экономить заряд телефона.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.