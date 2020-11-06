Эксперт Павел Мясоедов рассказал, в каком случае Facebook лучше удалить из смартфона
6 ноября 2020, 07:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем.
По словам Мясоедова, приложение стоит удалить с телефона, если владелец пользуется им нечасто, потому что оно занимает немало места в памяти устройства, и разряжает его. Именно поэтому, по мнению многих пользователей, лучше читать ленту Facebook с компьютера.
Эксперт также назвал основные минусы и плюсы Facebook. К первым относится возможность общения и поддержания связи с близкими людьми из любого уголка планеты, ко вторым – слежка за пользователями, в которой часто обвиняют подобные сервисы.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал деятельность IT-гигантов наступлением на права человека.
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