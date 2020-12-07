В Красноярске врачи вылечили 101-летнюю пациентку от коронавируса

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7 декабря 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

врачи в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Красноярске врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и специалисты краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны вылечили от коронавируса нового типа 101-летнюю женщину.

Речь идет о жительнице Красноярска 1919 года рождения Людмиле Щелкуновой. Она поступила в БСМП, где ее состояние стабилизировали, затем она была переведена на долечивание в госпиталь. Сегодня ее выписывают из медучреждения. В течение некоторого времени пожилая женщина будет находиться под наблюдением участкового врача.

Ранее стало известно, что 101-летняя жительница Забайкалья также победила COVID-19. Она лечилась на дому под наблюдением специалистов.