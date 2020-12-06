В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России
6 декабря 2020, 20:34[ «Аргументы Недели» ]
Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии.
Российское МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительную группировку сил и средств для выполнения задач гуманитарной миссии. В регион 6 декабря вылетел министерский спецборт ИЛ-76 со спасателями.
На его борту пиротехники, кинологи, связисты, горноспасатели и психологи, а также необходимое оборудование и три пассажирских автобуса для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе. В Степанакерт доставлено четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи.
Все спасатели предварительно получили отрицательные тесты на COVID-19, отмечается в сообщении.
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