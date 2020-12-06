В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России

Аргументы Недели → Общество 13+

6 декабря 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии.

Российское МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительную группировку сил и средств для выполнения задач гуманитарной миссии. В регион 6 декабря вылетел министерский спецборт ИЛ-76 со спасателями.

На его борту пиротехники, кинологи, связисты, горноспасатели и психологи, а также необходимое оборудование и три пассажирских автобуса для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе. В Степанакерт доставлено четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи.

Все спасатели предварительно получили отрицательные тесты на COVID-19, отмечается в сообщении.