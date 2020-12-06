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Аргументы Недели Общество 13+

В Петербурге изменен порядок согласования концертов

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге изменен порядок согласования концертов
Петербург, фото: pixabay.com

Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщил об изменении правил организации концертов в городе. Организаторы должны обосновывать численность зрителей, а также сообщать возраст находящихся в залах.

Такие требования появились после того, как Роспотребнадзор наказал Ледовый дворец, где прошли два концерта рэпера Басты.

С 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимыми театрами и иными организациями исполнительских искусств, заполняемость залов не может превышать 25%, однако окончательное число зрителей, которых смогут допустить на мероприятие, будет определяться решением комитета.

Заявки о проведении мероприятий в период с 30 декабря по 15 января должны быть направлены в комитет не позднее 20 декабря.

НС

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