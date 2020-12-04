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С Ледового дворца снят временный запрет на проведение массовых мероприятий

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

С Ледового дворца снят временный запрет на проведение массовых мероприятий
Концерт Басты. Архивное фото из инстаграма Василия Вакуленко

Наложенный Роспотребнадзором запрет на работу Ледового дворца в Петербурге, который был оштрафован судом на 480 тысяч рублей из-за концерта рэпера Басты, прекратил свое действие.

Объясняется это тем, что Роспотребнадзором был составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении дворца на срок до рассмотрения дела судом. В этом же протоколе указано, что проведение массовых мероприятий приостанавливается до 15 января. Указание даты неправомерно.

Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне пандемии после скандала с концертом Басты (Василия Вакуленко)
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Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что после концерта возможен всплеск заболеваемости COVID-19. По его словам, городские власти учли "уроки Басты" и ввели новые ограничения.

НС

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