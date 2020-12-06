Министр Валерий Фальков рассказал про «утечку мозгов» из регионов

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6 декабря 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фальков, Facebook.com

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал главной проблемой образования концентрацию студентов в столицах и их «утечку мозгов из регионов».

Министр образования отметил, что спрос на высшее образование превышает предложение, - сообщает kp.ru.

По словам Фалькова, «утечка мозгов, переезд в столицу - чрезмерная концентрация в столицах» - это серьезная проблема.

Министр также в интервью рассказал, что в 2020 году все выпускные испытания прошли в привычном порядке, но претерпели много изменений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как отметил Фальков, всё было также, но по-другому. Результаты ЕГЭ - выше. ЕГЭ сдавали выпускники, которые решили поступать в вузы. Он подчеркнул, что спрос на высшее образование превышает предложение.

По информации Фалькова, в этом году в российских вузах стало на 11 400 бюджетных мест больше, и их число будет расти до 2024 года.

Валерий Фальков ранее заявил, что число студентов, отчисленных в прошлом учебном году и в этом, примерно одинаковое. Таким образом, слухи о якобы массовых отчислениях иностранных студентов в период с 1 сентября по 30 ноября, не подтверждаются.