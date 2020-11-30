Фальков опроверг слухи о массовых отчислениях иностранных студентов

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30 ноября 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валерий Фальков. Фото: сайт Минобрнауки

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что число студентов, отчисленных в прошлом учебном году и в этом, примерно одинаковое.

Таким образом, слухи о якобы массовых отчислениях иностранных студентов в период с 1 сентября по 30 ноября, не подтверждаются.

«Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет», – заявил Фальков, коммутируя сообщения ряда СМИ о том, что иностранных студентов ряда российских вузов якобы массово отчисляют из-за того, что они не могут въехать в РФ.

Ранее сообщалось, что российские студенты требуют пересчитать стоимость обучения из-за перехода на дистанционку.