Олег Тиньков призвал россиян наслаждаться каждым днем своей жизни

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6 декабря 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Тиньков, фото: инстаграм

Российский предприниматель и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своем самочувствии. Выздоровление затягивается, помогает спортивная подготовка.

Олег Тиньков недавно перенёс трансплантацию костного мозга. Ранее у него диагностировали рак крови.

Сроки позитивных изменений в организме на терапию все время сдвигаются: врачи обещали, что через 100, потом через 200 дней. Теперь прогноз на середину 2021 года. Чувствует себя он более-менеее, но началась "реакция трансплантата против хозяина".

"Да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная… если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!", - написал бизнесмен. Он посоветовал наслаждаться каждым днем своей жизни, "это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял".