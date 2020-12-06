Олег Тиньков призвал россиян наслаждаться каждым днем своей жизни
6 декабря 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]
Российский предприниматель и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о своем самочувствии. Выздоровление затягивается, помогает спортивная подготовка.
Сроки позитивных изменений в организме на терапию все время сдвигаются: врачи обещали, что через 100, потом через 200 дней. Теперь прогноз на середину 2021 года. Чувствует себя он более-менеее, но началась "реакция трансплантата против хозяина". "Да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная… если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!", - написал бизнесмен. Он посоветовал наслаждаться каждым днем своей жизни, "это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял".
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