Павел Дуров пожаловался на некорректную работу машинного перевода своих размышлений

Создатель Telegram раскритиковал переводы с английского языка своих размышлений, которые, по его мнению, сделаны российскими СМИ с использованием машинного перевода. Но на момент выхода этого материала Павел Дуров так и не опубликовал на русском языке полную авторскую версию, как и почему на его взгляд следует «Потреблять меньше. Создавать больше. Это веселее».

На следующий день после публикации своих размышлений Consume Less. Create More. It’s More Fun. в интернете и в авторском англоязычном телеграм-канале Павел Дуров пожаловался, что «все чаще публикуют недостоверные цитаты, подписанные моим именем. Вдобавок к мошенническим схемам , стал популярен неверный машинный перевод моих реальных высказываний».

В русскоязычной версии своего авторского телеграм-канала он сделал детальный разбор некорректного перевода, который опубликовали российские СМИ (сохранена авторская стилистика и пунктуация): «Например, русский Forbes перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве "However, this has never been what made me happy" (“Однако не это делало меня счастливым”) как “Однако это никогда не делало меня счастливым”, а Ведомости и вовсе как “Однако меня это никогда не радовало”. Менее авторитетные издания пошли дальше и вынесли некорректный перевод в заголовок “Миллионы долларов не сделали меня счастливым” (Life) или Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым (МК)», возмутился Павел Дуров и продолжил: «Изначальный смысл, который заключался в том, что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным – согласно этим изданиям, я был несчастным, и даже миллионы не спасали».

По мнению основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, «это один из многих примеров некорректной работы алгоритма Google Translate. К сожалению, машинный перевод еще не может полностью заменить ручной. Даже связанную с моим вчерашним текстом знаменитую цитату “The things you own end up owning you” Google переводит как “Вещи, которыми вы владеете, в конечном итоге становятся вами”, в то время как правильный перевод – “Вещи, которыми вы владеете, в итоге начинают владеть вами”, подчеркнул П.​ Дуров.

Далее он отмечает, что «сегодня СМИ по всему миру переживают кризис, и не у каждого издания есть ресурсы на штатного переводчика. Поэтому призываю своих русскоязычных подписчиков не полагаться на фразы, которые мне приписывают СМИ и соцсети, а читать их в первоисточнике – на этом канале и в его англоязычном аналоге. Также призываю сотрудников СМИ работать с оригиналом текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании. Это имеет особенное значение в случае с двуязычными ньюсмейкерами, от которых читатель может ожидать высказываний и на русском языке. Ситуация, при которой машинный перевод преподносится как прямая речь, дезориентирует аудиторию и подрывает авторитет изданий», заключил Павел Дуров.

При этом сам автор не последовал своему призыву и не опубликовал ни на своем русском канале, ни в русскоязычном чате полный текст своих размышлений для этой аудитории. Наверное, он посчитал, что все русскоязычные подписчики, которые составляют почти 40% его аудитории, настолько владеют иностранным языком, что легко поймут его по англоязычной версии. Или же призыв «потреблять меньше…» все же больше адресован обеспеченным жителям западного англоязычного мира?