Продажи в «черную пятницу» в России снизились по сравнению с прошлым годом

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6 декабря 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

"черная пятница", Zamir Usmanov/Global Look Press

Утром в воскресенье, 6 декабря, стало известно, что аналитики зафиксировали снижение продаж во время "черной пятницы" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последней информации, спад продаж был выявлен во всех исследуемых категориях товаров, но практически везде увеличился средний чек.

Максимальный спад, как сообщает RT, был зарегистрирован в магазинах одежды и обуви, где продажи снизились на 38%. В первую тройку вошли предприятия гостинично-ресторанного сегмента, где продажи упали на 37%, а также зоомагазины, продавшие в текущем году на 33% меньше товара.

В продуктовом ритейле продажи упали на 20%, в сфере алкогольной продукции – на 18%, в сегменте косметики и парфюмерии – на 18%.

Минимальный спад был зарегистрирован в аптеках (7%), на автозаправочных станциях (11%), а также в магазинах хозтоваров и стройматериалов (8%).