Путин: «В следующее десятилетие Россия будет прирастать Арктикой»

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5 декабря 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Арктика, фото: pixabay.com

В ближайшие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и территориями Севера. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".

Путин акцентировал внимание на том, что свыше 70% территории страны лежат в северных широтах, сообщает RT. Поэтому происходящее на Севере входит в круг интересов РФ. Президент подчеркнул, что развитие этого направления является будущим России, в частности, с точки зрения добычи необходимых природных ископаемых. При этом деятельность надо организовать так, чтобы минимизировать экологические риски.