За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 – 28 782 в 85 регионах

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5 декабря 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба на утро субботы, 5 декабря, выявлено 28 782 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Новые случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5867 (20,4%) без клинических проявлений.

Всего за время пандемии коронавируса в России зарегистрирован 2 431 731 случай заражения. Темп прироста - 1,2%.

По данным оперштаба, второй раз за неделю количество новых случаев COVID-19 в стране превысило 28 тысяч в сутки.

Скончались за сутки 508 пациентов с подтвержденной инфекцией. Выписаны по выздоровлению 27 644 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 42 684 умерших с ковидом.

Всего выздоровели и выписаны один миллион 916 тысяч 396 пациентов. Находятся на лечении 472 651 пациент.