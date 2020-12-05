В Москве открылись и начали работать 70 пунктов вакцинации от COVID-19

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5 декабря 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве в субботу, 5 декабря, открылись и начали работать первые пункты масштабной бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Привиться вакциной "Спутник V" сейчас могут работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В дальнейшем этот список расширится.



На прививку только за первые пять часов начала электронной записи записались пять тысяч человек.

Записаться на прививку от COVID-19 можно на две недели вперед на сайте столичной мэрии mos.ru. Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных на базе городских поликлиник для взрослых.

Для прививки вакциной "Спутник V" необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и справку с места работы. Процедура вакцинации займет менее часа: около 10 минут уйдет на осмотр врачом, 15 минут - на подготовку препарата, 30 минут - на наблюдение после прививки.

Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически. За сутки до повторной вакцинации придет СМС с напоминанием.

Прививку могут сделать жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью. Вакцинацию получат только прикрепленные к московским поликлиникам.

В России сегодня, 5 декабря, началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Военные медики Балтийского флота вакцинировались первыми.