Военные медики Балтийского флота сделали прививки от коронавирусной инфекции COVID-19
5 декабря 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]
В России сегодня, 5 декабря, началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Первая партия вакцины доставлена в Калининград для Балтийского флота, и первыми прививку сделали военные медики, которые ежедневно работают с больными COVID-19 в военном госпитале в многофункциональном центре Министерства обороны РФ в Калининграде.
Врач-реаниматолог многофункционального медицинского центра Минобороны в Калининграде Елена Дзецина уже вакцинировалась, - сообщает «МИР 24».
Она поделилась после прививки, что «ощущения обычные, обычный укол». По признанию врача-реаниматолога, она решила привиться, учитывая свою специальность и работу с большой вирусной нагрузкой в отделении реанимации.
Теперь на очереди моряки, несущие боевое дежурство, и экипажи, которые готовятся к выходу в дальний поход, а также командный состав Балтийского флота.
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