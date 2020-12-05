Старушка оставила наследство соседям: банковский счет на 6,2 миллиона евро, ценности, дома

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5 декабря 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: waldsolms.de

фото: pixabay.com

В Германии Рената Ведель скончалась в декабре 2019 года в возрасте 81 года. Старушка оставила все наследство своим соседям. Бургомистр коммуны Бернд Хайне не сразу поверил в размер пожертвованной суммы, он решил, что не хватает запятой.

Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро. На сайте местного муниципалитета сообщается, что наследство состоит из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества.

Бургомистр коммуны Бернд Хайне поделился, что деньги пойдут на обустройство велосипедных дорожек, на бассейн, детские сады и на общественные объекты.

Рената Ведель перебралась в Вальдсольмс вместе с мужем Альфредом в 1975 году. После смерти супруга в 2016 году она жила в доме престарелых во Франкфурте, где и умерла. Были ли у них дети, или другие родственники, не сообщается.

Недавно стало известно, что гражданин Франции написал завещание, в котором указал наследниками котов Эрмитажа в Санкт-Петербурге.