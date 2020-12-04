Песков считает, что большинство чиновников достойно выполняют свои функции

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4 декабря 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения, согласно которому более половины опрошенных заявили о плохой работе чиновников.

Официальный представитель Кремля отметил, что есть плохие чиновники, которые «плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создается неверное ощущение».

«Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции», - сказал Песков.

Ранее Путин потребовал, чтобы чиновники обратили внимание на проблемы с доходами населения.