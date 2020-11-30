Путин потребовал, чтобы чиновники обратили внимание на проблемы с доходами населения

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30 ноября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 ноября, потребовал, чтобы чиновники обратили внимание на необходимость решения имеющихся проблем с динамикой доходов населения по всей стране.

Владимир Путин в рамках встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заявил, что везде по стране следует заботиться о доходах граждан, однако там, где это требует особого внимания, вышеуказанный процесс должен быть таргетирован.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о многовекторной работе, которая связана с созданием новых рабочих мест, в частности, посредством реализации инвестиционных проектов.