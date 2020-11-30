Путин потребовал, чтобы чиновники обратили внимание на проблемы с доходами населения
30 ноября 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 ноября, потребовал, чтобы чиновники обратили внимание на необходимость решения имеющихся проблем с динамикой доходов населения по всей стране.
Владимир Путин в рамках встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заявил, что везде по стране следует заботиться о доходах граждан, однако там, где это требует особого внимания, вышеуказанный процесс должен быть таргетирован.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о многовекторной работе, которая связана с созданием новых рабочих мест, в частности, посредством реализации инвестиционных проектов.
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