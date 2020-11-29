Наталья Починок подтвердила, что Минтруд и ПФР не планируют проверять доходы пенсионеров
29 ноября 2020, 19:15[ «Аргументы Недели» ]
Наталья Починок, ректор РГСУ, член Общественной палаты и Общественного совета Минтруда, подтвердила, что ни Минтруд, ни Пенсионный фонд РФ не планируют проверять доходы пенсионеров.
Сегодня ранее в СМИ появилась информация, что в 2021 году российских пенсионеров ждут проверки на наличие дополнительных доходов, власти будут проверять место жительства получателей «северных» выплат и тех, кто живёт за границей.
По словам Натальи Починок, никаких планов по проверкам нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы — не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы.
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