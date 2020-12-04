В России за сутки скончались 569 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались 569 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.



Согласно последним данным, в частности, 77 пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа скончались в Москве, 57 – в Санкт-Петербурге, 33 – в Подмосковье. В общей сложности жертвами заболевания стали с начала пандемии 42 176 человек.