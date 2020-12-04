Глава Роспотребнадзора заявила о планах выдавать результат COVID-теста через 24 часа

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4 декабря 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что в настоящий момент есть проблемы с выдачей результатов тестов на коронавирус в течение 48 часов, однако Роспотребнадзор уже ставит задачу сократить это время до 24 часов.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за неполных 10 дней на горячую линию службы обратились почти 30 тысяч человек преимущественно за консультацией. Каждый восьмой жаловался на то, что ему не выдали результат в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию.

Попова отметила, что нужно разобраться, почему это произошло, и если есть ответственные, то привлечь их к должной административной ответственности.

Ранее специалисты Роспотребнадзора уточнили правила сдачи теста на коронавирус.