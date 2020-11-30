Специалисты Роспотребнадзора уточнили правила сдачи теста на коронавирус

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30 ноября 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора уточнили правила сдачи теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Для исследования на наличие в организме человека коронавируса SARS-CoV-2 мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.

Взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приёма пищи.

В Роспотребнадзоре рекомендуют минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки не есть и не пить. Также не надо чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку. Нельзя перед сдачей теста курить.

При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Роспотребнадзор напоминает, что минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до сдачи теста на коронавирус пациентам рекомендуется отказаться от употребления алкоголя.

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