Ущерб от снежного циклона в Приморском крае превысил миллиард рублей

Предварительная сумма ущерба от снежного циклона на территории Приморья к настоящему моменту превысила 1 миллиард рублей. В правительстве региона подчеркнули, что она будет расти и дальше.
Подчеркивается, что окончательная сумма потерь, понесенных от удара стихии, станет известна лишь после окончания всех ликвидационных мероприятий в регионе.
Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина в свою очередь заметила, что только предприятия энергетики и коммунального хозяйства в результате снежного циклона понесли расходы в размере около 619 миллионов рублей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.