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Ущерб от снежного циклона в Приморском крае превысил миллиард рублей

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный сайт правительства Приморского края

Ущерб от снежного циклона в Приморском крае превысил миллиард рублей
скамейка в снегу, pixabay.com

Предварительная сумма ущерба от снежного циклона на территории Приморья к настоящему моменту превысила 1 миллиард рублей. В правительстве региона подчеркнули, что она будет расти и дальше.

Подчеркивается, что окончательная сумма потерь, понесенных от удара стихии, станет известна лишь после окончания всех ликвидационных мероприятий в регионе.

Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина в свою очередь заметила, что только предприятия энергетики и коммунального хозяйства в результате снежного циклона понесли расходы в размере около 619 миллионов рублей.

ЕТ

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