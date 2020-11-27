Из-за циклона в Приморье оборвались более 100 километров электропроводов
27 ноября 2020, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в пятницу, 27 ноября, заявил, что из-за снежного циклона в Приморье было оборвано более 100 километров электропроводов, обесточило тысячи подстанций.
Согласно последней информации, 180 тысяч человек лишились электроэнергии. Чекунов уточнил, что все резервные мощности быстро стали недостаточными.
Глава Минвостокразвития отметил, что к моменту его прилета во Владивосток в понедельник, 23 ноября, света не было у 130 тысяч жителей города, сейчас – у пяти тысяч. "Мы восстанавливаем, повторно рвутся ЛЭП", – подчеркнул сегодня утром министр.
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