Заболевшего коронавирусом врио главы Дагестана перевели в одну из московских больниц

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4 декабря 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Меликов. Фото: сайт главы Дагестана

Врио главы Дагестана Сергей Меликов переведен в одну из больниц Москвы. Сообщается, что его состояние удовлетворительное и он продолжает работать дистанционно.

Неделю назад у Меликова после сдачи очередного теста подтвердился коронавирус. Руководитель республики самоизолировался и соблюдал рекомендации врачей, но в среду был переведен в стационар.

4 декабря после консилиума дагестанских и московских врачей было принято решение перевести Меликова для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы.

Накануне в России впервые за пандемию COVID-19 за сутки было выявлено более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.