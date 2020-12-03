В России впервые за пандемию COVID-19 за сутки выявлено более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

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3 декабря 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России впервые за сутки выявлено более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с пандемией на 3 декабря, за 24 часа коронавирус выявлен у 28 145 человек.

Суточный COVID-прирост в Москве - 7750 случаев. В столице число заразвшихся увеличилось более, чем на тысячу. Вчера этот показатель был 6 524.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на четверг, 3 декабря 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 375 546 человек.

В России скончались за сутки 554 человека с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать временные правила доставки вакцины от коронавируса в недельный срок.

Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.